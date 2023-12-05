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В 2024 году у жителей Люксембурга будут «цифровые бумажники»

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  • 5.12.2023, 15:36
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В 2024 году у жителей Люксембурга будут «цифровые бумажники»

Создано специальное мобильное приложение.

Вначале 2024 года у жителей Люксембурга появятся «электронные бумажники», в которых они будут хранить удостоверения личности, водительские права, медицинские рецепты, проездные и другие важные документы. Их электронные версии будут иметь такую же силу, как и бумажные, пишет «Европульс».

Для пользования электронным бумажником создадут мобильное приложение с доступом к различным государственным и частным услугам: например, можно будет открыть банковский счет и арендовать автомобиль.

Другие европейские страны уже берут на вооружение цифровые документы. Например, с 2024 года электронные удостоверения личности появятся в Чехии.

А через два года они будут у всех жителей ЕС — так решили Совет ЕС и Европарламент.

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