Минчанка выбросила из окна квартиры пакет с тысячами долларов 8 5.12.2023, 18:21

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иллюстративное фото

Она не смогла объяснить, зачем.

В Минске пожилая женщина выбросила из окна деньги и вещи. Мотивы она объяснить не смогла, ее доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД.

В милицию поступило сообщение о том, что возле подъезда дома по проспекту Рокоссовского без присмотра лежит пакет с деньгами и разбросанные вещи.

Прибывший наряд выяснил, что деньги и вещи выбросили из окна квартиры, расположенной в этом доме. На звонок в дверь ее 83-летняя хозяйка не отреагировала, поэтому пришлось найти ее родственницу и уже вместе с ней попасть в квартиру.

«Находившаяся дома пожилая минчанка призналась, что это она выбросила свои вещи, но объяснить мотив поступка не смогла. Женщина нуждалась в медицинской помощи и была доставлена в учреждение здравоохранения», — рассказали в ведомстве.

Деньги в сумме свыше 11 тысяч рублей (3340 долларов) передали родственнице пенсионерки.

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