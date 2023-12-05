Нефть впервые с 2009 года стала главным экспортным товаром США 1 5.12.2023, 20:06

Вторыми стали нефтепродукты.

С января по сентябрь текущего года США продали на мировые рынки нефти на $86 млрд. Нефть стала главным экспортным товаром страны впервые с 2009 года, следует из материалов статслужбы США. Вторыми стали нефтепродукты, их поставки сократилась на 19%, до $83 млрд.

Третье место заняли самолеты, продажи которых за границу увеличились на 19%, до $81 млрд. Газ занял четвертое место, стоимость его поставок упала почти на треть, до $50 млрд. На пятом месте — автомобили (рост на 11%, до $48 млрд).

В 2009–2021 года первые две строки экспортной продукции США делили самолеты и нефтепродукты. Самолеты лидировали в 2009 и 2010 годах, а также на протяжении 2015–2020 годов. В 2022 году нефть сначала вытеснила самолеты со второго места, а в текущем году вышла на первое.

По данным Минэнерго США, в сентябре добыча нефти в стране выросла на 1,7%, или 224 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,24 млн б/с. Это стало абсолютным месячным рекордом для Штатов. С начала 2022 года объем добычи нефти в США вырос на 800 тыс. б/с. Сейчас страна экспортирует около 4 млн баррелей в день, а это больше, чем все члены ОПЕК+, за исключением Саудовской Аравии.

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