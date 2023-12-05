РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о боевых центрах
- 5.12.2023, 20:16
Соглашение было подписано в марте 2023-го в Минске.
В Государственной думе России 5 декабря единогласно ратифицировали соглашение с Беларусью о создании боевых центров. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы 5 декабря.
В частности, сообщается о ратификации депутатами Госдумы соглашения между Россией и Беларусью, определяющего порядок взаимодействия по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров на территории обеих стран.
Соглашение было подписано в марте 2023-го в Минске. И согласно документу, учебно-боевые центры предназначаются для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Беларуси и России, «практической отработки задач боевого дежурства, повышения уровня слаженности и боевой выучки».
- Одновременно депутатами поддержан вопрос о ратификации протокола между Россией и Беларусью, вводящего термин «функционирование региональной группировки», - уточнили в Госдуме.
Во время представления документа на ратификацию в Госдуме, замглавы Минобороны России Николай Панков пояснил, что в соглашении, кроме прочего, указано, что личный состав воинского контингента направляющей стороны обязан уважать суверенитет и соблюдать требования законодательства принимающей стороны, пишет РИА Новости. Военные в учебно-боевых центрах обязаны воздерживаться от любых действий, которые не совместимы с положениями данного соглашения, и не должны вмешиваться во внутренние дела принимающей стороны.
Также соглашение уполномочило Минобороны Беларуси и Минобороны России принимать решения о создании конкретных учебно-боевых центров и их функционировании.