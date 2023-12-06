Израиль начал затапливать подземные туннели ХАМАС морской водой 6.12.2023, 14:59

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Видеофакт.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к затоплению подземных туннелей палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Вода подается в разветвленную сеть укрытий боевиков с помощью пяти больших насосов, которые были установлены в середине ноября в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Каждый из них перекачивает в туннели тысячи кубометров воды в час прямиком из Средиземного моря.

Видео того, как это происходит, опубликовал телеграм-канал «Голос Израиля». Также в нем появилась запись последних минут жизни боевика ХАМАС, который утонул в затопленном туннеле.

Весь процесс затопления может занять неделю, говорил источник Wall Street Journal среди американских чиновников. По его словам, Израиль уведомил США о возможности такого решения еще в начале ноября.

Палестинская группировка ХАМАС использует обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. По данным израильской армии, в общей сложности боевики построили 800 туннелей. В ХАМАС заявляли, что их общая протяженность составляет 500 км. Часть из туннелей построена из железобетона, оборудована сетями связи и линией электропередачи.

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