Израиль начал затапливать подземные туннели ХАМАС морской водой
- 6.12.2023, 14:59
- 4,204
Видеофакт.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к затоплению подземных туннелей палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.
Вода подается в разветвленную сеть укрытий боевиков с помощью пяти больших насосов, которые были установлены в середине ноября в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Каждый из них перекачивает в туннели тысячи кубометров воды в час прямиком из Средиземного моря.
Видео того, как это происходит, опубликовал телеграм-канал «Голос Израиля». Также в нем появилась запись последних минут жизни боевика ХАМАС, который утонул в затопленном туннеле.
Весь процесс затопления может занять неделю, говорил источник Wall Street Journal среди американских чиновников. По его словам, Израиль уведомил США о возможности такого решения еще в начале ноября.
Палестинская группировка ХАМАС использует обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. По данным израильской армии, в общей сложности боевики построили 800 туннелей. В ХАМАС заявляли, что их общая протяженность составляет 500 км. Часть из туннелей построена из железобетона, оборудована сетями связи и линией электропередачи.