Великобритания ввела санкции против конструкторского бюро из Витебска 4 6.12.2023, 16:22

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На нем производят ударные дроны для армии.

Великобритания расширила санкции против физлиц и компаний, которые снабжают и финансируют российскую армию и военпром, сообщили в правительстве страны. Под ограничения попало и конструкторское бюро «Дисплей» из Витебска, выпускающее технику для белорусской армии, в том числе ударные беспилотники, отмечает «Зеркало».

Как следует из пресс-релиза, 6 декабря новые санкции ввели против 46 человек и предприятий в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ, Узбекистане и самой России, которые оказывают РФ поддержку в войне против Украины.

«Этот шаг ударит по больным местам России и лишит Путина ресурсов, необходимых ему для незаконной войны с Украиной», — считают в правительстве Великобритании.

Под ограничения попало витебское конструкторское бюро «Дисплей», специализирующееся на производстве экранов, ЖК-панелей, систем индикации и подобных им изделий.

В сообщении отмечается, что организация связана с производством военной техники для белорусского режима, который оказывает России поддержку в войне.

Напомним, «Дисплей» среди прочего разработал отечественные ударные дроны «Барражирующая труба» и «Квадро-1400», которые уже состоят на вооружении у белорусской армии.

Оба коптера предназначены для обнаружения, распознавания и уничтожения легкой бронетехники и живой силы, включая находящуюся в легких укрытиях полевого типа или сооружениях. Они вооружаются одноразовыми реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 и снабжены тепловизорами, курсовыми и прицельными камерами, так что могут летать и наносить удары и днем, и ночью.

Также в санкционный список Британии попало 31 физическое и юридическое лицо из РФ, которые связаны с разработкой и производством беспилотников и частей ракет, импортом и поставкой ключевых компонентов электроники.

Кроме того, санкции ввели против ряда лиц и субъектов, связанных с ЧВК Вагнера. В том числе против военной группы «Русич» и одного из ее руководителей Яна Петровского, который в настоящее время находится под стражей в Финляндии по обвинению в незаконном пересечении границы.

Напомним, накануне санкционные списки в отношении Беларуси расширили в США. В том числе туда попали несколько предприятий, бизнесменов — «кошельков Лукашенко» и глава Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

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