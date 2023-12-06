Байден оценил шансы Трампа победить на выборах 2 6.12.2023, 22:04

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Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Американский президент Джо Байден оценил шансы бывшего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию выступления Байдена.

В конце пресс-конференции американского президента спросили, что он думает по поводу его конкурента на американских выборах 2024 года Трампа, и как нынешний президент оценивает свои шансы на победу. На что Байден дал довольно четкий ответ.

«Я не думаю. Я его побежу», - подчеркнул президент США.

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