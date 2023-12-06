ЦАХАЛ с боями продвигается к Хан-Юнису и наносит удары по северу Газы 6.12.2023, 22:40

Что сейчас происходит на войне Израиля с ХАМАС.

После нескольких недель интенсивных боев с ХАМАС на севере Газы большая часть военных усилий Израиля теперь сосредоточена на юге анклава и в его крупнейшем городе Хан-Юнис, пишет ВВС.

Израиль считает, что некоторые высокопоставленные лидеры ХАМАС могут скрываться именно в Хан-Юнисе — родном городе командира боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и лидера группировки в Газе Яхьи Синвара.

Израильские военные отдали распоряжение жителям Хан-Юниса эвакуироваться в сторону Рафаха, что на границе с Египтом, и в близлежащий район Аль-Маваси на побережье, где выделена так называемая гуманитарная зона безопасности.

Армия обороны Израиля сообщила, что гражданским лицам следует избегать дороги Салах-эд-Дин — главной транспортной артерии, пересекающей всю территорию палестинского анклава и используемой в качестве маршрута эвакуации из северной части Газы.

Дорога стала полем боя, и пользоваться ей чрезвычайно опасно, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи, отвечающий за работу с арабоязычными СМИ.

По данным ООН, в районах, подлежащих эвакуации, проживает порядка 600 тыс. человек, примерно половина из них уже выехала оттуда, однако остальным, по-видимому, придется рассчитывать только на себя, поскольку центры оказания гуманитарной помощи Ближневосточного агентства ООН (БАПОР) заполнены до предела.

Что происходит на севере сектора Газа

Военная операция продолжается и на севере, в том числе в Джабалии, крупнейшем в Газе городке беженцев до войны, который, как утверждает Израиль, использовался ХАМАС в качестве базы. Неизвестно, сколько гражданских лиц все еще остается в Джабалии, но в последние недели он был объектом израильских авиаударов.

Объектом внимания Израиля является и расположенная недалеко от города Газа Шеджайя, считающаяся еще одним оплотом ХАМАС.

По информации Армии обороны Израиля, военнослужащие 460-й бронетанковой бригады и 50-го батальона бригады «Нахаль» обнаружили один из самых больших схронов с оружием боевиков за все время операций на севере сектора.

В тайнике, расположенном рядом с поликлиникой и школой, находились сотни РПГ, десятки противотанковых ракет, взрывчатые вещества, ракеты дальнего радиуса действия, десятки гранат и несколько беспилотников, говорится в сообщении пресс-службы армии.

По словам представителей ЦАХАЛ, часть оружия была уничтожена, а часть доставлена в Израиль для дальнейшего изучения.

Руководство ХАМАС последовательно отрицает многочисленные обвинения со стороны Израиля, западных стран и международных организаций в использовании мирного населения и гражданских объектов в качестве прикрытия для террористической деятельности.

Израильские рейды на Западном берегу

Армия обороны Израиля заявила также о проведении минувшей ночью рейда в Дженине на Западном берегу Иордана.

В ходе рейда были обнаружены две шахты, ведущие в подземные туннели, и три лаборатории по изготовлению бомб, а также задержаны 10 палестинцев, находившихся в розыске, сообщили в ЦАХАЛ. Кроме того, было изъято несколько единиц стрелкового оружия и другого военного снаряжения.

Израильские рейды в Палестинской автономии на Западном берегу, часто выливающиеся в вооруженные столкновения, участились с начала войны в секторе Газа, последовавшей за кровавым нападением ХАМАС на юг Израиля 7 октября.

Дженин, где, как полагают израильтяне, действуют ячейки исламистов, неоднократно подвергался рейдам ЦАХАЛ в рамках борьбы с боевиками.

Удары боевиков ХАМАС по Израилю

Как сообщает израильская пресса, сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Беэр-Шева и близлежащих городах, на базах ЦАХАЛ, а также в северных кибуцах Малкия и Штула у границы с Ливаном.

Как передает Times of Israel, по Беэр-Шеве было выпущено по меньшей мере 10 ракет, а над городом наблюдаются многочисленные перехваты системой ПВО «Железный купол».

Ранее сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, включались в Нир-Озе и Магене у границы с Газой, а также в прибрежном городе Ашкелоне и прилегающих к нему поселках. Это стало первым случаем обстрела Ашкелона за последние 18 часов.

Кроме того, Армия обороны Израиля сообщила, что ракета класса «поверхность-поверхность», запущенная предположительно из Йемена, была перехвачена в среду над Красным морем с помощью системы ПВО дальнего радиуса действия Arrow.

В Эйлате — самом южном израильском городе, находящемся на побережье Красного моря, также включались сирены воздушной тревоги, хотя ЦАХАЛ утверждает, что ракета не вошла в воздушное пространство Израиля.

С 7 октября, когда боевики ХАМАС и других исламистских группировок вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, страна постоянно подвергается массированным ракетным обстрелам, хотя их интенсивность снизилась после начала сухопутной операции в Газе.

В общей сложности по Израилю было выпущено порядка 10 тыс. ракет разного типа. Большинство из них были перехвачены системами противоракетной обороны или упали в безлюдной местности; часть ракет, выпущенных из Газы, по информации военных, не долетела до Израиля и упала на территории палестинского анклава.

По мнению США, операция на юге Газы завершится к январю

По информации американских СМИ, официальные лица в Белом доме предполагают, что Израиль сможет завершить крупномасштабную военную операцию на юге Газы к январю, а затем перейти к более точечным ударам по ХАМАС.

Так, телекомпания CNN, ссылаясь на нескольких высокопоставленных чиновников администрации Байдена, сообщает, что в Белом доме обеспокоены тем, как будет проходить наступление ЦАХАЛ в ближайшие недели, и предупреждают Израиль о необходимости минимизировать ущерб и число жертв среди гражданского населения.

В то же время неназванный высокопоставленный чиновник, цитируемый в репортаже, говорит, что слово «восприимчивый» было бы не самым подходящим для описания реакции Израиля на советы из Белого дома.

«В ближайшие недели мы будем проводить операции высокой интенсивности, а затем, возможно, перейдем к низкоинтенсивному режиму», — сказал, в свою очередь, израильский чиновник в интервью CNN.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил израильский военный кабинет, что у Израиля, скорее всего, нет нескольких месяцев в распоряжении для борьбы с ХАМАС, поскольку администрация президента США Джо Байдена испытывает постоянно растущее международное давление и давление внутри страны с требованием прекратить войну.

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