Госдеп США адресовал послание Лукашенко 5 6.12.2023, 23:04

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До освобождения политзаключенных смягчения санкций и улучшения отношений с Минском не будет.

Соединенные Штаты не смягчат санкции в отношении Минска, пока не будут освобождены все политзаключенные. Об этом заявил белорусским журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер 6 декабря на брифинге в Вашингтоне, пишет «Позірк».

Он напомнил, что 5 декабря офис по контролю за иностранными активами Казначейства США ввел санкции в отношении 19 физических и юридических лиц, которые «оказывают поддержку режиму Лукашенко, работают в белорусском оборонном секторе и поддерживают Россию в ее военной агрессии против Украины».

«Это последние на данный момент наши усилия по привлечению к ответственности белорусский режим, — сказал он. — И наше послание Лукашенко и тем, кто проводит репрессии, ясное и четкое: мы не будем говорить об изменении нашей политики, смягчении санкций и улучшении наших отношений, пока режим не освободит всех политзаключенных, не прекратит репрессии в отношении белорусского народа и не перестанет принимать участие в российской войне против Украины».

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