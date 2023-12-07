США продлили санкции против «Белавиа» 1 7.12.2023, 9:23

1,334

Еще на 180 дней.

Минторг США 7 декабря еще на 180 дней продлил экспортные ограничения против белорусской авиакомпании «Белавиа». Уведомление об этом появилось на сайте ведомства.

США впервые ввели экспортные санкции в отношении белорусского авиаперевозчика еще в июне 2022 года за нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину. Они действовали 180 дней. Их продлевали в декабре прошлого года и летом 2023-го. Однако, как отмечают в Минторге США, белорусский авиаперевозчик продолжает выполнять рейсы на самолетах американской сборки в обход санкций. Поэтому есть основания для продления ограничений на экспорт авиационной продукции, запчастей, программного обеспечения и так далее, а также на их обслуживание и ремонт, пишет Reform.

Как писал в июне этого года телеграм-канал «ОтВинта», посвященный белорусской авиации, после года действия американских санкций семь из восьми самолетов Boeing национального авиаперевозчика находятся «на крыле» и летают. Исключением является лишь Boeing 737−300 (б.н. EW-366PA), находящийся с 24 декабря 2022 года на хранении на территории Национального аэропорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».