В Брянске восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и устроила стрельбу по одноклассникам 12 7.12.2023, 10:41

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Есть погибшие и раненые, стрелявшая покончила с собой.

Утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу на уроке биологии в школе российского города Брянск. В результате происшествия два человека погибло, еще четыре пострадали получили ранения. Сама же школьница покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости», а также российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, ученица из восьмого класса пришла в гимназию №5 с дробовиком и сделала несколько выстрелов. Территорию учебного заведения оцепили. К месту происшествия прибыли вооруженные силовики.

Позже российские СМИ со ссылкой на администрацию города Брянск заявили, что в результате стрельбы четверо человек получили ранения и еще двое скончались.

По предварительным данным, одной из жертв является сама нападавшая. Также установлена ее личность – это 14-летняя ученица 8А класса Алина А. Второй жертвой стала ее одноклассница – Мария Н. Кроме того, известно, что ранения получили четверо школьников.

Также сообщается, что девочка открыла огонь во время урока биологии. Она с ружьем пробралась на четвертый этаж учебного заведения, зашла в кабинет и начала стрельбу. Алина А. сделала пять выстрелов из дробовика: она опоздала на урок биологии и, войдя в класс, открыла огонь. Произошло все примерно в 9:15 утра (по минскому времени).

Позже появилось изображение 14-летней Алины, открывшей стрельбу по одноклассникам. «Она отличалась от других детей, не тусовалась, не зависала в соцсетях, за это над ней издевались», — сообщают российские СМИ.

После расстрела нескольких человека она совершила суицид.

Один из четырех раненых школьников сейчас находится в реанимации.

Российские СМИ сообщили, что устроившую стрельбу восьмиклассницу Алину А. травили в школе — еще с начальных классов. Это могло стать одной из причин трагедии: так как огонь восьмиклассница открыла по мальчикам.

В момент, когда Алина достала оружие и начала стрелять, дети старались спрятаться под партами. Учителя пытались вразумить девочку, но ничего не вышло.

Оружие, из которого 14-летняя Алина А. открыла огонь по одноклассникам — охотничий дробовик «Бекас-3» 16-го калибра.

Принадлежал ствол отцу девочки. В школу она принесла его в тубусе, после чего вошла на урок биологии во время переклички и начала стрелять по одноклассникам.

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