Израильский беспилотник уничтожил группу террористов, вышедшую из туннеля в Хан-Юнисе
- 7.12.2023, 11:33
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Видеофакт.
7 декабря армейская пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что вчера беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля обнаружил группу террористов, скрывавшуюся в районе Хан-Юниса.
Террористы вышли из шахты туннеля под руинами здания, причем у одного из них был ручной противотанковый гранатомет. Бойцы боевой группы 71-го батальона 55-й бригады направили БПЛА, который ликвидировал террористов.
Кроме того, силы формирования спецназначения инженерных войск ЯХАЛОМ разрушили шахту туннеля, из которой вышли террористы.