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Израильский беспилотник уничтожил группу террористов, вышедшую из туннеля в Хан-Юнисе

  • 7.12.2023, 11:33
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Израильский беспилотник уничтожил группу террористов, вышедшую из туннеля в Хан-Юнисе

Видеофакт.

7 декабря армейская пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что вчера беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля обнаружил группу террористов, скрывавшуюся в районе Хан-Юниса.

Террористы вышли из шахты туннеля под руинами здания, причем у одного из них был ручной противотанковый гранатомет. Бойцы боевой группы 71-го батальона 55-й бригады направили БПЛА, который ликвидировал террористов.

Кроме того, силы формирования спецназначения инженерных войск ЯХАЛОМ разрушили шахту туннеля, из которой вышли террористы.

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