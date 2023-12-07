Пекин теряет интерес: зачем Лукашенко срочно летал в Китай 2 7.12.2023, 11:41

5,192

Пекин убрал диктатора из списка приоритеов.

Александр Лукашенко второй раз за 2023 год побывал в Китае – чаще он ездит только в Россию. Визит выглядел спонтанным: Лукашенко вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где с 29 ноября принимал участие в саммите по климату, провел 3 и 4 декабря в Пекине – и, судя по сообщениям о перемещениях самолета, вернулся в ОАЭ. Интересно, что 4 декабря стало известно о скором визите Владимира Путина в ОАЭ. В КНР у Лукашенко была встреча с Си Цзиньпином, посещение Пекинского университета, где весной на практике был его сын Николай, и даже игра в хоккей, пишет Deutsche Welle.

Но зачем на самом деле Лукашенко спонтанно летал в Китай?

«Си согласился на встречу, Лукашенко все бросил и полетел»

Бросается в глаза несколько деталей. Полет Лукашенко из ОАЭ в Китай и обратно выглядит как спонтанное действие. «Визит внезапный, белорусские власти не прятали это обстоятельство, да и сам Лукашенко благодарил Си Цзиньпина за оперативность», – уточняет белорусский политолог Валерий Карбалевич.

По его мнению, модель отношений Китая с Беларусью рушится:РБ была интересна и важна как логистический хаб, через который еще в 2019 году шло 80-90% китайского транзита в ЕС, а в индустриальном парке «Великий камень» китайские компании должны были производить продукцию для Европы.

«Но для этого отношения с ЕС должны быть хорошими. А в реальности транзит китайских грузов сократился более, чем наполовину. Беларусь потеряла транзитный статус, который был основой белорусско-китайской дружбы», – считает Карбалевич.

С такой оценкой согласна политолог и эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова: «То, что Лукашенко не был приглашен на саммит «Один пояс – один путь» в октябре этого года, вызвало вопрос, что не так в отношениях Минска и Пекина. Думаю, Пекин недоволен ситуацией на границе. Возможно, Лукашенко обещал ее улучшить, но в августе стал вопрос полной изоляции. То есть, когда он весной совершал визит в Пекин (28 февраля – 2 марта. – Ред.) все было нормально, потом ситуация ухудшилась и приглашение на форум в Пекин он не получил».

Эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко просил личной встречи с главой КНР. И получил согласие на нее, когда был в ОАЭ. «Си неожиданно дал согласие, и Лукашенко все бросил и полетел. Правда, я с трудом представляю, как сегодня эти проблемы можно решить», – уточняет Валерий Карбалевич.

«О том, что визит незапланированный, свидетельствует и реакция китайской официальной прессы. Я открыла сегодня (5 декабря. – Ред.) агентство «Синьхуа», там одна строчка о визите и две фотографии. Китайские медиа не получили материала, чтобы осветить это должным образом», – приводит пример Роза Турарбекова.

Беларусь для Китая не приоритет

«Безусловно, «Великий камень» рассматривали для развития производства, поставок в ЕС, а страну – как логистический хаб. Сейчас эти перспективы ушли, ценность Беларуси для КНР с точки зрения логистики потеряна, – говорит экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина. – И все же нельзя сказать, что все остановилось. В «Великий камень» были приняты новые резиденты. Белорусские чиновники пытаются вывести экономику из кризиса, и усилия дают свои плоды, особенно с теми странами, которые могут сотрудничать с государствами, которые находятся под санкциями. В том числе это Китай».

В плане внешней торговли Китай сейчас является для Беларуси второй страной по уровню товарооборота.

«За январь-август 2023 года общий внешний товарооборот РБ – больше 54 млрд долларов, при этом товарооборот с Китаем – 5,8 млрд, около 12-13%. Не могу сказать, что это много для второй по значимости страны, – объясняет экономист Анастасия Лузгина. – Раньше противовес России составляли ЕС и Украина, и это была другая ситуация».

Интерес со стороны Беларуси, конечно, больше, соглашается экономист. Китай без Беларуси спокойно проживет. «Но все же заинтересованность осталась. Тот же калий, он будет нужен и в следующем году. Товары вроде сухого молока, – уточняет Анастасия Лузгина. – Да и в Беларуси пусть небольшой, по китайским меркам, но рынок есть. Например, и Россия, и Беларусь переходят на китайские автомобили. Если смотреть на товарооборот, то растет импорт в Беларусь машин и оборудования, и можно предположить, что значительная часть поставляется из Китая».

И все же Беларусь сейчас сильнее всего зависит от РФ, напоминает экономист. По ее словам, Китай – важный партнер, но белорусская экономика сращивается с российской, поэтому власти будут, прежде всего, учитывать интересы РФ, если говорить о политических решениях, таких как налаживание отношений с Западом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».