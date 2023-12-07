Alfa Romeo неожиданно раскрыла название своего будущего кроссовера 7.12.2023, 12:41

Опубликован загадочный видеоролик.

Итальянский автогигант Alfa Romeo представил загадочный короткий ролик, раскрывающий название своего нового кроссовера, который дебютирует в начале 2024 года.

В ролике, сопровождающемся загадочной подписью «Может быть, мы знали это всегда», автопроизводитель намекает на возможное название модели B-сегмента — Brennero.

Видео включает GPS-координаты, из которых четыре особенно выделяются. Одна из них указывает на музей Арезе, трассу Балокко и перевал Стельвио, а четвертая непосредственно связана с перевалом Бреннер. Этот перевал, простирающийся от Штерцинга до Инсбрука, является одним из самых низких в Альпах, и представляет собой ключевой элемент итальянско-австрийского ландшафта.

Новый кроссовер Brennero станет первым электромобилем от Alfa Romeo. По всей видимости, модель будет представлена в начале 2024 года и будет базироваться на платформе, используемой в Alfa Romeo Jeep Avenger и Fiat 600. Эти модели, изначально предназначенные как электромобили, также доступны с мягким гибридным трехцилиндровым бензиновым двигателем.

Brennero станет первой из ряда моделей Alfa Romeo, полностью избавившихся от двигателей внутреннего сгорания. Ранее Stellantis подтвердил, что следующие поколения Giulia и Stelvio также будут представлены в виде электромобилей. Кроме того, для рынка Северной Америки разрабатывается крупный электромобиль с необычным дизайном.

Разработка электромобилей свидетельствует о стратегическом курсе Alfa Romeo в области устойчивой мобильности, и Brennero, вероятно, станет первым из многих шагов в этом новом направлении для легендарного итальянского бренда.

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