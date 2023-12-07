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Бойцы ВСУ эффектно уничтожили российский «Солнцепек»

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  • 7.12.2023, 16:18
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Бойцы ВСУ эффектно уничтожили российский «Солнцепек»

Взрывное видео.

Украинские защитники эффектно уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» на фронте. Воины показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

На опубликованных кадрах показана работа бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, а также воинов из 74-го отдельного разведывательного батальона.

Защитники в тесном сотрудничестве обнаружили технику оккупантов, которую россияне пытались спрятать вблизи посадки. После этого украинские военные нанесли удар.

Профильные военные издания отмечают, что ВСУ уничтожили ТОС-1А «Солнцепек» с помощью FPV-дронов. Техника врага взорвалась, а затем сгорела дотла.

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