Ереван и Баку договорились об обмене пленными и «взаимном доверии» 7.12.2023, 20:44

1,134

Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор.

Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта, в нем говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных и намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

Азербайджан в качестве жеста доброй воли освобождает 32 армянских военнослужащих. Армения, в свою очередь, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

В заявлении Баку и Еревана говорится, что Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».