Блокада границы: украинцы нашли оригинальный выход из ситуации 6 7.12.2023, 21:47

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Заблокированные на украинско-польской границе грузовики начали вывозить поездами.

Государственная Укрзализныця начала перевозить контрейлерным поездом заблокированные на украинско-польской границе грузовики. Первую партию фур отправили в Польшу, говорится в сообщении компании в четверг, 7 декабря.

Отмечается, что в составе первого поезда — 23 платформы, на которые загрузили 13 грузовиков.

Поезд отправился из Скнилива (Украина) в Славкув (Польша). Рейс пересекает украинско-польскую границу на железнодорожном пункте Изов — Грубешов. Водителей фур отвезут в польский Славкув автобусом.

Аналогичные рейсы организуют и в обратном направлении, говорят в Укрзализныце.

Блокада польско-украинской границы: что известно

Польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной месяц назад, 6 ноября. Они заблокировали три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: Корчева — Краковец, Гребенное — Рава-Русская и Дорогуск — Ягодин.

Среди их требований — вернуть украинским перевозчикам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок, создать отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС и получить доступ к системе Шлях.

22 ноября блокаду пункта пропуска Ягодин — Дорогуск на украинско-польской границе продлили до 1 февраля 2024 года. 23 ноября также был заблокирован пункт пропуска Шегини — Медика.

Украина провела переговоры с польскими протестующими, которые блокируют движение грузовиков на границе, но не достигла консенсуса.

После смерти в очереди второго украинского водителя правительство начало сбор данных для эвакуации водителей с польско-украинской границы. Также Украина инициирует создание мониторинговой группы ЕС на границе, сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

С 1 декабря словацкие перевозчики также заблокировали движение грузовиков перед пунктом пропуска Ужгород.

5 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Польша будет требовать восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.

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