Четыре года назад белорусы вышли на протесты против интеграции с Россией 2 7.12.2023, 22:18

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Протесты с флагами Беларуси и Евросоюза продолжались два дня.

7 декабря 2019 года в столице Беларуси начались мирные акции протеста против интеграции с Россией.

Группы протестующих в Минске выстраивались в живые цепи по несколько десятков человек вдоль проспекта Независимости, множество людей вышли на Октябрьскую площадь. Тогда участники мирной несогласованной с властями акции провели митинг, а затем отправились шествием по Минску с бело-красно-белыми флагами, флагами Евросоюза и лозунгами «Жыве Беларусь!».

В общей сложности протестующие ходили по городу около пяти часов, провели несколько митингов, на которых выступили оппозиционеры и общественные деятели.

В этот же день интеграцию обсуждали в Сочи Лукашенко и Путин. Они обсуждали «дорожную карту» интеграции в рамках «союзного государства». Протесты вызвали их планы по «углублению интеграции», обсуждение единого налогового кодекса двух стран, а также закрытый характер переговоров.

На следующий день белорусы снова вышли на протесты.

Вчера активисты «Народной Грамады» напомнили в Брюсселе о политзаключенных, которые выходили на протесты с флагами Беларуси и ЕС.

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