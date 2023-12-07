Путин предложил Китаю российские военные технологии 5 7.12.2023, 22:36

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Россия готова кооперироваться с Китаем в сфере военных технологий, заявил Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает «Интерфакс».

«Что касается Китая, непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — сказал он. Путин добавил, что в сотрудничестве с Китаем Россия думает «о будущем мироустройства», а не просто придерживается тактики «купил-продал».

В конце ноября китайские власти отказались инвестировать в газопровод «Сила Сибири — 2», который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы заменить «Газпрому» потерянный европейский рынок. В итоге проект продолжает висеть в воздухе: китайская сторона предлагает России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство, а также требует скидок на российский газ. Если труба не будет построена, России будет некуда деть «огромные объемы» газа. После потери европейского рынка, куда до войны на пике уходило больше 150 млрд кубометров газа в год, «Газпром» был вынужден сократить добычу на четверть — рекордно в своей истории.

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