В Беларуси изменились правила импорта алкоголя 7.12.2023, 23:07

Режим будет иметь исключительное право на импорт.

В Беларуси приняты изменения в правила импорта алкоголя. Соответствующий законопроект «депутатами» был принят в первом чтении на заседании десятой сессии «палатки» седьмого созыва, пишет БелТА.

В частности, в законопроекте «Об изменении законов по вопросам производства и оборота алкогольной продукции» предложено закрепить за государством исключительное право на осуществление импорта алкоголя, а также определить случаи, когда такое право не распространяется на алкогольную продукцию, которая ввозится в Беларусь.

Кроме того, в планах привязать к базовым величинам минимальный размер уставного фонда юрлиц, при достижении которого будет предоставляться право на импорт алкоголя. Речь идет о минимуме в 24 тысячи базовых величины (не менее 250 тысяч евро в эквиваленте на декабрь 2023-го).

Но еще документ наделяет правительство правом определять условия и порядок исключения организаций из перечня юрлиц, которые осуществляют производство оригинальных алкогольных напитков, и вносить в этот перечень изменений. Еще предложили закрепить право по оптовой продаже алкоголя госорганам для его использования на официальных мероприятиях. А также разрешить любые способы расчетов за алкогольную продукцию с лицами, которые ликвидируются из-за банкротства и с лицами, которые привлечены судом к субсидиарной ответственности с начала ликвидационного производства.

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