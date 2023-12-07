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США призывают Венесуэлу и Гайану найти мирное решение конфликта

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  • 7.12.2023, 23:37
США призывают Венесуэлу и Гайану найти мирное решение конфликта

Вашингтон «абсолютно уверен в неизменной поддержке суверенитета Гайаны».

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Венесуэла и Гайана найдут мирный путь для решения своего конфликта.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности США при Белом доме Джона Кирби.

По его словам, США поддерживают мирное урегулирование спора насчет границ между Венесуэлой и Гайаной. При этом Вашингтон «абсолютно уверен в неизменной поддержке суверенитета Гайаны».

Кирби подчеркнул, что решение, которое определило сухопутную границу между этими двумя странами, должно соблюдаться до тех пор, пока сами стороны не достигнут нового соглашения.

«Поэтому мы будем призывать Венесуэлу и Гайану продолжать искать мирное разрешение спора, в том числе с помощью международного суда ООН», - добавил он.

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