Самолет «Новосибирск - Москва» загорелся прямо в воздухе 7 8.12.2023, 8:04

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При наборе высоты из двигателей полетели искры и языки пламени.

В России загорелся в воздухе самолет. Это второй случай за два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы MASH и Astra.

На самолете рейса «Новосибирск - Москва» возникло возгорание двигателей.

«Самолет вылетел вовремя. Однако при наборе высоты из обоих двигателей вдруг полетели искры и языки пламени. Экипаж запросил у диспетчера посадку, после чего смог успешно приземлить судно», - сообщил канал SHOT.

Самолет экстренно приземлился. На борту находилось 176 человек - обошлось без пострадавших.

«Во время посадки капитан сказал, что загорались тормоза. Все пассажиры уже вышли, все в порядке. Рейс назначили на 14:20», - рассказал каналу ASTRA один из пассажиров.

Возгорание могло произойти из-за того, что двигатель работал в неустойчивом режиме.

Напомним, что 7 декабря, в России, у самолета в воздухе загорелся двигатель. Это произошло через несколько минут после взлета.

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