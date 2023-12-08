Украина вместе с США создают уникальную систему ПВО 8.12.2023, 8:37

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Первую в мире.

В четверг, 7 декабря, стало известно о том, Пентагон, Министерство обороны Украины и Министерство стратегических отраслей промышленности подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Проще говоря, США и Украина договорились о совместном производстве гибридных систем ПВО.

В чем состоит «фишка» данного вооружения и как оно сможет защитить инфраструктуру Украины, рассказывается в материале «Апострофа».

Документ, касающийся совместных разработок гибридных систем ПВО, был подписан в рамках американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Вашингтоне. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы. Участники обсудили увеличение производства оружия для поддержки Украины.

Как отметили в США, сотрудничество будет сосредоточено на системах противовоздушной обороны, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.

Белый дом отмечает, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM. Проект направлен на улучшение устаревших систем противовоздушной обороны с использованием некоторых западных боеприпасов.

«Программа начала разрабатываться еще осенью прошлого года. Это был вынужденный шаг. Потому что большинство стран Запада не хочет уменьшать собственные оборонные возможности за счет того, чтобы передавать свои зенитно-ракетные комплексы. Стоит сказать что это за комплексы? Это не только пусковая установка, но и радиолокационная станция, зарядная машина. То есть это несколько элементов, которые должны работать и уже работают на противовоздушную оборону», — сказал в комментарии «Апострофу» военный эксперт Михаил Жирохов.

Стоит отметить, что прошлой зимой Украина столкнулась с массовыми ракетными атаками россиян по энергетической инфраструктуре из-за чего всем регионам, в том числе и столице, пришлось сидеть в темноте и переходить на альтернативные источники энергии. В итоге страдала как экономика страны, так и украинцы, вынужденные целыми днями обходиться без электричества и удобств с ним связанных. Украина испытывала недостаток в системах ПВО и оккупанты этим воспользовались. Для защиты неба наши силы обороны использовали в основном старые советские ЗРК «Бук».

После российских атак украинское руководство обратилось к нашим американским партнерам с просьбой помочь найти ракеты для примерно 60 ЗРК «Бук» и радаров. Сделать это было сложно, поскольку ракеты к «Букам» производит РФ. И тогда было принято решение модернизировать пусковые установки под боеприпасы натовского калибра. Проект получил название FrankenSAM.

Что такое программа FrankenSAM?

«FrankenSAM – это три проекта. И каждый по-своему уникален, - пояснил в комментарии «Апострофу» эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков, - первый – это адаптация ракет класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder (ближнего действия). AIM-9M имеют возможности для наведения и РЛС как такие им не нужны. Возможно, тут речь идет о том, что РЛС нужны для получения дополнительной информации. Если подходить сугубо прагматично, то AIM-9 можно ставить на такие машины как «Стрела-10».

«Второй – это адаптация ракет RIM-7 Sea Sparrow к ЗРК «Бук» (среднего радиуса действия от 20 км). Это кстати прекрасное прагматическое решение для Украины, поскольку пусковых установок у нас в достаточном количестве, а ракет к ним практически нет», - говорит Катков.

Третий проект Олег Катков вообще считает очень сильным решением.

«Третий проект программы – это гибрид ракет и пусковых Patriot с украинской РЛС. Что это за РЛС, я не скажу, но отмечу, что Украина их производит в достаточном количестве. Что касается Patriot, то их передача очень сложная и вдобавок к этому они довольно дорогие, и большую часть средств там уходит именно на стоимость самой РЛС, а потому, создание подобного гибрида – фантастическое решение», - отметил эксперт.

Программа FrankenSAM уникальна, считает Олег Катков. С ним согласен и Михаил Жирохов.

«Системы Patriot могут сбивать баллистические ракеты. Системы БУК С-300 могут сбивать самолеты и даже крылатые ракеты. Системы малой дальности сбивают дроны. И это должно работать все вместе. Поэтому это непростая система подготовки, которая требует того, чтобы наши зенитчики были более-менее универсальны и могли работать по разным целям. Такую систему никто в мире еще не делал. Мы – первопроходцы. Мы сами находим какие-то решения, которые усиливают ПВО», — сказал эксперт.

Каждый из этих проектов действительно имеет сверхвысокую важность для усиления ПВО Украины. Важно еще и то, что проект будет реализовываться в Украине, что влияет на темпы поставки систем в войска, а также – на возможность их обслуживания и ремонта непосредственно в Украине.

Эксперты уверены, что украинский опыт будут использовать в дальнейшем и западные страны.

«Подобного опыта ни у кого не было, поскольку еще никто не видел современных войн такой интенсивности», - резюмировал Олег Катков.

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