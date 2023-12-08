Взрывы в Харькове: Россия ударила ракетами С-300 8.12.2023, 8:48

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Есть разрушения и раненые.

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы, жителей просили оставаться ы укрытиях.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову.

Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.

Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

По данным полиции, ранение получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. 25-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.

В ночь на 8 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории белгородской народной республики, сообщили в Воздушных силах.

Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА и шести управляемых зенитных ракет С-300. Направление удара «шахедов» – Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет – Харьковщина.

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 5 ударных БПЛА противника.

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