В Беларуси ввели новый побор 3 8.12.2023, 9:13

3,088

На проведение спектакля под названием «выборы».

ЦИК Беларуси открыл внебюджетный фонд для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение «выборов» в единый день «голосования». Белорусам и юрлицам предложили дополнительно профинансировать выборы депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«Юридические лица и граждане, желающие принять участие в дополнительном финансировании избирательной кампании, могут внести денежные средства во внебюджетный фонд путем их перечисления на текущий (расчетный) банковский счет ЦИК Беларуси», — говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что средства, поступившие в фонд, будут использоваться для оплаты дополнительных расходов, связанных с проведением выборов депутатов в единый день голосования: изготовление бланков документов по выборам, информационных плакатов, плакатов с датой выборов, материально-техническое обеспечение территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий.

Напомним, 25 февраля 2024 года в Беларуси проведут выборы в местные «советы депутатов» и «парламент». Уже известно, что ЦИК скроет фамилии членов комиссий на участках «в мерах безопасности». А еще до этого в стране отменили порог явки, чтобы считать «голосование» состоявшимся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».