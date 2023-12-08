Беларусь повысила экспортные цены на молоко и масло 1 8.12.2023, 9:40

Для России сделали исключение.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия в очередной раз повысило минимальные экспортные цены на молочные продукты.

Постановление МСХП №153 от 5 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 7 декабря.

Теперь молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ должны экспортироваться в Россию по цене не мене 310 российских рублей за килограмм. Минимальная экспортная цена увеличена на 5 российских рублей.

На 0,5 доллара увеличена цена масло при поставках во все страны, кроме России. Для РФ цена не менялась.

Теперь масло жирностью 80% и более будет продаваться в страны СНГ и Грузию по цене не менее 5,5 доллара за килограмм, а в другие государства – не дешевле 5,2 доллара за килограмм.

Цена масла жирностью от 72% до 80% при поставках в страны СНГ и Грузию должна быть не менее 5 долларов за килограмм, а в остальные страны – не менее 4,7 долларов за килограмм.

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