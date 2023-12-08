«Многие были в шоке»: украинка в TikTok рассказывает правду о Беларуси своим соотечественникам 20 8.12.2023, 10:19

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Интервью с Кристиной Кафкой, которая знает о белорусах больше, чем многие политики в Киеве.

Видео украинки Кристины Кафки о Беларуси в TikTok набирают десятки тысяч просмотров. В них блогер объясняет украинцам, что на самом деле происходит в нашей стране.

«Если вы думаете, что белорусы такие же, как и россияне, «союзники в спецоперации», то вы как минимум тупые», — обращается к своим соотечественникам Кристина в одном из видео.

Похищения оппонентов Лукашенко в конце 90-х, Площадь-2006, революция в 2020-м, белорусские добровольцы — это не полный список тем, на которые она записывает видео.

Почему Кристина Кафка выбрала для себя роль «адвоката белорусов»? Об этом и не только она рассказала в интервью сайту Charter97.org.

«Украинцы читают про чеченцев, а про Беларусь ничего не знают»

— Вы в своем TikTok много внимания уделяете Беларуси. Откуда такая заинтересованность?

— Это обычный интерес к актуальным событиям, возникшим в 2020-м году. Я просто наблюдала за тем, что происходит, особо не вникала в детали, все достаточно поверхностно воспринимала. А уже в 2022-м, после начала полномасштабного вторжения, столкнулась с тем, что некоторые украинцы не понимают, что происходит в Беларуси, не знают, что было в 2020-м году.

В Германии встретила людей (в Украине ни разу не встречала), критиковавших меня за то, что я учу белорусский язык. Они сказали: «Как это так, ты учишь белорусский язык в то время, когда из Беларуси на Украину летят ракеты». Понятно, что никакой связи между белорусским языком и российскими ракетами нет. Соответственно, я решила, что мне надо таким людям рассказать, что происходит, раз они не в курсе и не могут самостоятельно выстроить логическую цепочку.

В то время я начинала снимать видео для своего TikTok и решила сразу после тех событий на эмоциях записать ролик. Он набрал более 200 тысяч просмотров, и я увидела, что белорусы нуждаются в подобном контенте от украинцев, потому что им нужна моральная поддержка. В такое время нам всем нужна моральная поддержка. Украинцы также нуждаются в таком контенте, потому что много людей было в шоке, они не понимали, откуда вообще может быть интерес к Беларуси у украинки, почему нам надо понимать, что там происходит. Они не понимали, что вопрос свободной Беларуси — это и вопрос национальной безопасности Украины.

После этого видео я все больше вникаю в актуальную ситуацию и понимаю, насколько это сейчас важно. Это важно для победы Украины в войне, чтобы Россия искупила свою вину перед всеми угнетенными народами, чтобы империя развалилась. От того, будут ли украинцы понимать, что происходит у других угнетенных народов, зависит наша независимость и независимость всех остальных.

Поэтому, естественно, у меня есть мотивация что-то про Беларусь исследовать. Если украинцы, например, про крымских татар что-то читают, про картвел (самоназвание грузин — ред.), про чеченцев, про Беларусь никто ничего не знает. Вижу дефицит информации и хочу постараться его заполнить.

«Украинцы смотрят на белорусов глазами российской пропаганды»

— Почему, по вашему мнению, украинцы так мало знают про белорусов? Ведь это самые близкие народы.

— Очевидно, что это в интересах российской пропаганды, чтобы белорусы и украинцы ссорились, конфликтовали, чтобы они не понимали, что происходит один у одного. Иначе белорусы и украинцы могут объединиться против России и развалить эту империю. Россияне это прекрасно понимают, поэтому спускают различные пропагандистские нарративы в наши информационные пространства.

Это можно увидеть на примере того, как белорусы не понимали, что происходило на Майдане. А все из-за того что в белорусских новостях те события освещали совершенно по-другому, была такая демонизация Революции Достоинства. Некоторые белорусы не специально, но поведясь на нарративы этой пропаганды, говорили: «Мы не хотим как на Майдане». То есть такие нарративы присутствовали, но не потому, что белорусы не хотели, чтобы было так как на Майдане, они не хотели так, как им Майдан показывала Россия.

Позже это вылилось в такую фразу, которую говорят украинцы, что «белорусы выходили только с цветочками», «снимали обувь на лавочках», что это вся суть протестов 2020-го года. Мы знаем, что это не так, но украинцы не знают, что было иначе, потому что российская пропаганда оказывала влияние и на украинские СМИ. Источники российской пропаганды — это же не только издания в РФ, но и в других странах, на которые Кремль непосредственно влияет. Российская пропаганда есть даже в Америке. Соответственно, российская пропаганда влияла и на украинские СМИ, украинцы узнавали про Беларусь от россиян. Украинцы смотрели и смотрят сейчас на Беларусь глазами российской пропаганды. Именно поэтому и возникают такие недоразумения.

«Не было такого президента Украины, который не жал бы руку Лукашенко»

— Разделяют ли сейчас в Украине белорусов и режим Лукашенко?

— Те, кто понимает, что происходит в Беларуси, разделяют режим и народ. Они понимают, что белорусский народ является жертвой лукашенковского режима, этот режим ориентирован на Россию, он не представляет волю народа, а только ее подавляет.

Украинцы, никогда ничего не слышавшие про Беларусь, не понимают, и, к сожалению, с ними надо работать. Но проблема в том, что среди таких людей есть и медийные личности, влияющие на информационное пространство Украины. Украинцы к ним прислушиваются. Соответственно, они дальше распространяют это мнение. Это можно наблюдать среди блогеров, известных волонтеров, известных политиков.

Понятно, что в Украине есть определенные медиаресурсы, есть люди, высказывающиеся в поддержку Беларуси, но этого мало по сравнению с тем, как про это говорит, например, Михаил Подоляк. Потому что его слово против слова какого-нибудь администратора паблика в Telegram с несколькими тысячами подписчиков — это колоссальная разница.

Мне кажется, что умные и образованные украинцы, которые понимают, что происходит, они и так поддерживают белорусов. Но есть еще одна проблема. Украинцы, поддерживающие белорусов, обычно не вступают в конфликты в интернете, они обычно не высказываются.

Видела, как украинцы пишут что-нибудь в поддержку белорусов, но я также знаю людей, которые поддерживают, но делают это тихо, они не высказываются, этого нет в публичном пространстве. Но в публичном пространстве есть много криков про то, что «белорусы сами виноваты в том, что у них диктатура». Люди, любящие конфликтовать, очень активны в соцсетях, поэтому может сложиться впечатление, что многие украинцы не понимают, что происходит.

Может сложиться впечатление, что даже большинство этого не понимает. Надо какие-нибудь социологические исследования провести, было бы интересно узнать, сколько на самом деле процентов украинцев разделяют Лукашенко и белорусов.

— Почему, по вашему мнению, до 2020-го года Лукашенко был самым популярным иностранным политиком в Украине?

— Это влияние российской пропаганды и последствия политики украинских властей. Я в этом не специалист и не сильно разбираюсь, но как простой наблюдатель видела, как тот же самый Петр Порошенко жал руку Лукашенко. Мне кажется, что не было такого президента Украины, который не жал бы руку Лукашенко.

Возможно, это такая циничная позиция — пока зло на нас не нападает, пока зло нам не вредит, мы стараемся с ним как-то дружно жить. А когда зло уже касается нас, когда мы непосредственно из-за него страдаем, тогда мы начинаем что-то делать. Мне кажется, что это как раз последствия общей повестки, когда нам Лукашенко показывали как хозяйственного дедушку, который приезжает на поле и спрашивает про урожай, как картошка выросла. Это полный абсурд, но, к сожалению, он работает.

Этот абсурд может привести человека к власти, и этот абсурд легко ведет за собой массы. Вот им нравился, например, Олег Ляшко (лидер украинской «Радикальной партии» — ред.), потому что он с вилами ходил. Но я сомневаюсь, что кто-то читал его предвыборную программу. Вряд ли вообще кто-то интересовался, чем занимается Олег Ляшко, все велись на вилы. Точно так же и с Лукашенко, он популист, он умеет много говорить, вешать лапшу на уши. И украинцы смотрели на эту лапшу и удивлялись: «Боже, как красиво этот парень говорит, дайте и нам такого».

В этом есть влияние властей. Если украинская власть дружит с Лукашенко, торгует с ним, ведет переговоры в Минске, где «Лукашенко — гарант безопасности и хороший друг Украины» (как-то так говорил Порошенко), то понятно, что украинцам кажется, что Лукашенко на самом деле делает что-то хорошее для Украины. Поэтому рейтинг Лукашенко был такой высокий.

А сейчас я прочитала в своем TikTok интересный комментарий от одной женщины (слава Богу, это не массовое явление). Она написала, что Лукашенко «ударил нас ножом в спину». Эта женщина не ожидала, что он в 2022-м году пустит российские войска через территорию Беларуси. Это реальные люди, которые такого не ожидали. При этом женщина утверждает, что жила в Беларуси. Бывает всякое, но, скорее всего, это всего лишь влияние пропаганды.

Можно сказать, что Беларусь — это страна, захваченная террористами. Когда украинец высказывается, что Беларусь как государство является союзником России, то это как минимум некорректно. Лукашенко является союзником России, лукашенковский режим вместе с его спецслужбами, вместе с милицией, вместе со своей армией является союзником России. Но это меньшинство, которое не имеет под собой какого-то идеологического фундамента. Это люди или обработанные пропагандой, или у которых отсутствуют моральные принципы. Человек, способный издеваться над другими людьми, явно не руководствуется какими-то моральными принципами, какой-то идеей. Он руководствуется или деньгами, или какими-то нездоровыми тараканами в голове.

«Свободная Украина и свободная Беларусь помогут россиянам переосмыслить свое культурное наследие»

— Какими будут отношения между белорусами и украинцами в будущем?

— Могу сказать только то, на что надеюсь. В моем идеальном мире Украина и Беларусь — хорошие друзья и соседи. Это страны, которые в будущем, после победы Украины, будут вместе работать над тем, чтобы Россия искупила свою вину, как это было с Германией после Второй мировой войны.

Для меня это должно выглядеть так: свободная Украина и свободная Беларусь помогают россиянам переосмыслить свое культурное наследие. Если проанализировать российскую культуру, литературу, искусство, то мы видим, что эта пропаганда («русского мира» — ред.) создает сама себя. Мы можем взять какого-нибудь условного автора российской литературы, не ставившего себе целью написать пропагандистские произведения, но в них все равно будет эта повестка. Эта пропаганда, эти империалистические идеи, они тянутся уже веками. Соответственно, нам надо это империалистическое мышление, которое передается из поколения в поколение, искоренять, реформировать, помогать россиянам переосмыслить реальность. Не по причине того, что мы все такие добрые и хотим россиянам добра, нет, мы хотим добра в первую очередь себе.

Мы хотим, чтобы наши потомки больше не воевали, поэтому, надеюсь, что после победы Украины и свержения преступного режима в Беларуси, мы будем вместе работать над этим вопросом. Если мы оставим Россию просто так в покое, не будет Лукашенко, а будет кто-то другой, а Украина просто вернет свои территории, то мы рискуем через лет 30-50 получить новую войну. И мы не знаем, на чьей территории она будет: на территории Беларуси или Украины. Это будет зависеть от того, что российская власть себе надумает.

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