В окружении Лукашенко врут: как на самом деле выглядел его визит в Китай 4 8.12.2023, 10:23

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В действительности дело обстояло так.

Заявив, что «4 часа Большой Си общался с Лукашенко – в три раза дольше запланированного», «Пул первого» отметил:

– Полчаса – столько Большой Си беседовал с Макроном без протокольных формальностей 6 апреля в этом году.

Вообще не стал разговаривать с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которая прилетела с Макроном «обеспечить жесткость диалога между президентом Франции и председателем КНР».

Очень желая придать общению Лукашенко с главой КНР важности (объяснить, в чем же была необходимость этой встречи, в официальных сообщениях не смогли), канал прибег к оскорблениям и лжи.

«Салідарнасць» рассказывает, в чем заключается неправда.

Каким на самом деле было общение главы КНР с президентом Франции и председателем Еврокомиссии

В действительности дело обстояло так. 6 апреля в Пекине состоялись их первые переговоры. Утром 7 апреля там же прошла трехсторонняя встреча глав Китая, Франции и Еврокомиссии.

Во второй половине дня 7 апреля Си Цзиньпин провел еще одну встречу с Макроном: неформальную – в Сунъюане города Гуанчжоу, которая длилась несколько часов. Лидеры гуляли, любовались пейзажами, пили чай, вместе поужинали.

Следующее лживое утверждение «Пула первого»: якобы Си Цзиньпин «вообще не стал разговаривать» с Урсулой фон дер Ляйен. В действительности 6 апреля он провел с ней двусторонние переговоры, продолжив общение на следующий день в формате трехсторонней встречи.

Но это еще не все.

Си встречается со всеми подряд

Госпропаганда пытается доказать, что раз глава супердержавы встречается с Лукашенко, то они якобы «друзья» и отношения с Беларусью имеют для Китая огромное значение.

Между тем только за осень этого года Си Цзиньпин встретился с главами 40 государств: Бенина, Венесуэлы, Замбии, Камбоджи, Кувейта, Сирии, Тимора, Венгрии, Узбекистана, Сербии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи, Казахстана, Эфиопии, Чили, Аргентины, Кении, Нигерии, России, Мозамбика, Пакистана, Таиланда, Конго, Туркменистана, Египта, Монголии, Шри-Ланки, Вьетнама, Колумбии, Греции, ЮАР, Австралии, Кубы, США, Мексики, Перу, Японии, Фиджи, Брунея, Уругвая.

Сторонники Лукашенко будут разочарованы, но глава КНР соглашается на встречи не только с правителем Беларуси или президентом Франции, но и с лидерами всех остальных государств – причем самых неприметных. Таких как Бенин (одна из наименее развитых стран мира), Тимор (остров в Индонезии), Папуа-Новая Гвинея (остров в Океании), Лаос (один из мировых лидеров по производству опиума и героина).

Лукашенко встречался с Си Цзиньпином в этом году уже два раза? Но и в этом нет ничего удивительного: столько же раз успел пообщаться глава КНР, например, с президентами Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Отличие только в том, что Лукашенко выпросил у Си Цзиньпина провести вторую встречу отдельно, а не в рамках одного из многочисленных саммитов.

Пропаганда может сколько угодно вопить об особых отношениях КНР с режимом Лукашенко, но реальность от этого не изменится.

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