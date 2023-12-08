После стрельбы в гимназии Брянска задержали охранницу, главу ЧОП и отца нападавшей 4 8.12.2023, 10:30

3,822

В чем их обвиняют?

По делу о стрельбе в гимназии №5 в российском Брянске задержали главу частного охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность учебного заведения, охранницу и отца девочки, напавшей на школу. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Личная карточка задержанной охранницы.

Источник РИА Новости заявил, что в гимназии, куда восьмиклассница пронесла помповое оружие, не были подключены или установлены рамки металлодетектора.

Имена задержанных не уточняются. ТАСС пишет, что их сейчас допрашивают. По факту стрельбы в Брянской школе возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК).

Вчера «Вёрстка» писала, что ответственность за охрану гимназии лежала на ЧОО «Агентство Экскалибур», которое принадлежит супругам Сергею и Татьяне Поддубным. В конце 2022 года Поддубного наградили медалью «Участнику специальной военной операции» за «успешное выполнение важнейших государственных задач». Кроме того, Поддубному вручали благодарность за «личный вклад в развитие» Юнармии в Брянской области.

Сергей Поддубный. Фото: «Агентство Экскалибур»

По данным Baza, сегодня в «Агентстве Экскалибур» прошли обыски, в результате которых задержали Сергея Поддубного и охранницу Галину Черткову. Против них возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК), пишет телеграм-канал.

Ружье, с которым школьница напала на школу, принадлежало ее отцу. В пресс-службе УМВД России по Брянской области утверждали, что оно хранилось на законных основаниях.

Отец школьницы.

Baza пишет, что против отца возбудили уголовное дело о небрежном хранении оружия (ст. 224 УК).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».