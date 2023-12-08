Паника в Джанкое: оккупанты срочно меняют маршрут доставки живой силы 8.12.2023, 11:06

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Что произошло?

Россия усилила меры безопасности в Джанкое (Крым), который стал хабом сосредоточения живой силы и техники врага. В частности, новых оккупантов доставляют по непривычному маршруту.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Наши агенты смогли узнать новый маршрут транспортировки живой силы ВС РФ в Джанкое», - говорится в сообщении.

По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и на поездах.

«Но после недавних ударов и больших потерь личного состава, командование оккупантов дали приказ уже не использовать аэродром и военный городок возле него для передержки солдат. Их везут в Калиновку», - рассказали в «Атеш».

Также, по данным партизан, огромное количество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков.

«Подняли большую панику, но все безрезультатно», - добавляют они.

Напомним, в ночь на пятницу, 24 ноября, в этом городе на севере временно оккупированного Крыма раздались громкие звуки взрывов. В сети писали о как минимум 7 мощных взрывов в районе Джанкоя. Позже партизаны заявили, что в Джанкое были поражены воинские части российских захватчиков, а также ПВО, РЛС и личный состав интервентов.

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