США хотят принудить Россию к переговорам на условиях Украины к концу 2024 года 2 8.12.2023, 11:39

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Белый дом раскрыл подробности.

Власти США планируют вывести Россию на переговоры на условиях Украины к концу 2024 года. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. По его словам, если Россия не пойдет на переговоры на украинских условиях, Украина получит еще больше поддержки от США и Европы, сообщает «Коммерсантъ».

«Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе»,— сообщил Джонатан Файнер, выступая на конференции Аспенского университета (цитата по ТАСС).

Представитель Белого дома отметил, что именно перед такой «дилеммой» власти США хотели бы поставить российское руководство. По его словам, для этого после 2024 года США увеличат объемы производства своей военно-промышленной базы. Кроме того, он добавил, что США уже работают с украинцами в целях увеличения их военной промышленности, в том числе на конференции, которая проходит на этой неделе в Вашингтоне. При этом удары украинской армии по российским территориям Джонатан Файнер не поддержал и заверил, что власти США такие обстрелы не координируют.

В ноябре американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Россия и Украина ведут тайные переговоры по линии высших военачальников. Эту информацию опроверг зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он заявил, что все действия в этом направлении координируют президент и министр обороны.

Главные условия Украины для переговоров — соблюдение территориальной целостности страны, вывод войск, а также возврат всех территорий, захваченных Россией, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский также подписал декрет, запрещающий вести переговоры, пока пост президента России занимает Владимир Путин.

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