СМИ: Десант ВСУ высадился на Кинбурнской косе 8.12.2023, 11:55

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Российские Z-каналы бьют тревогу.

Украинские защитники продолжают закрепляться на левом берегу Херсонщины на территории населенных пунктов, прилегающих к Днепру.

В Генштабе Украины подтвердили присутствие ВСУ на левобережье Херсонщины.

А Z-паблики пишут, что накануне украинские защитники не добились существенного успеха на этом участке фронта.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать ситуацию, отталкиваясь от сведений украинских и российских источников.

ВСУ продолжают удерживать свои позиции как в самих Крынках, так и в лесном массиве, который находится в районе села. Российская авиация и артиллерия пытается выбить ВСУ с этого населенного пункта, нанося ежедневные массированные обстрелы.

Z-канал «Рыбарь» утверждает, что на этой неделе небольшая десантная группа ВСУ высадилась на Кинбурнской косе. При этом он не уточнил, где именно. Скорее всего, украинские защитники провели разведку боем.

Вчера спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что враг снизил активность своей авиации после ЧП от 5 декабря, когда украинские зенитчики уничтожили вражеский Су-24М в районе острова Змеиный.

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