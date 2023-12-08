закрыть
8 декабря 2023, пятница, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Десант ВСУ высадился на Кинбурнской косе

  • 8.12.2023, 11:55
  • 2,458
СМИ: Десант ВСУ высадился на Кинбурнской косе

Российские Z-каналы бьют тревогу.

Украинские защитники продолжают закрепляться на левом берегу Херсонщины на территории населенных пунктов, прилегающих к Днепру.

В Генштабе Украины подтвердили присутствие ВСУ на левобережье Херсонщины.

А Z-паблики пишут, что накануне украинские защитники не добились существенного успеха на этом участке фронта.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать ситуацию, отталкиваясь от сведений украинских и российских источников.

ВСУ продолжают удерживать свои позиции как в самих Крынках, так и в лесном массиве, который находится в районе села. Российская авиация и артиллерия пытается выбить ВСУ с этого населенного пункта, нанося ежедневные массированные обстрелы.

Z-канал «Рыбарь» утверждает, что на этой неделе небольшая десантная группа ВСУ высадилась на Кинбурнской косе. При этом он не уточнил, где именно. Скорее всего, украинские защитники провели разведку боем.

Вчера спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что враг снизил активность своей авиации после ЧП от 5 декабря, когда украинские зенитчики уничтожили вражеский Су-24М в районе острова Змеиный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо