Пацаны и чуваки Игорь Эйдман

8.12.2023, 12:09

Говорят, одного такого Вова Путин звали.

Известный сериал не смотрел и не буду. Но поделюсь мыслями, на которые натолкнуло его бурное обсуждение.

Пацаны и чуваки

В России с советских времен сосуществуют два социо-культурных типа молодых мужчин: пацаны и чуваки.

Пацаны: это культ силы и ориентация на насилие, решение любых задач с помощью силовых инструментов, воинствующий антиинтеллектуализм и антиэстетизм, психология авторитарной личности, ксенофобия, сексизм, гомофобия... драки, качалки, гопстоп, армия, зона.

Чуваки: это ориентация на западную культуру и ценности (одна из расшифровок - «человек уважающий высокую американскую культуру»), отказ от насилия, открытость к миру, выраженные эстетические потребности, интерес к современной музыке, идеям, кино, искуству, моде, а также путешествиям, контактам с иностранцами, фарцовке.

Пацаны и чуваки друг друга никогда не любили. Во время перестройки были даже попытки пацанов объединяться против чуваков (люберы и т.п.).

В конце концов, пацаны нашли свою нишу в постсоветском обществе, став основой многочисленных частных банд и государственных силовых структур.

При Путине пацаны пришли к власти и выстраивают политику государства в соответствии со своими социальными практиками.

Теперь они на коне: развязывают войны, убивают в Украине, пытают в тюрьмах, избивают демонстрантов, бычат на международной арене.

Чуваки же в основном свалили зарубеж, ушли во внутреннюю эмиграцию или стали интеллектуальный обслугой правящих пацанов.

«Пацанство» - это такой примитивный, низовой культурфашизм. Не случайно, что когда его носители пришли к власти в России, фашизм стал политической основой их режима.

Пацанский миф Путина

В любой пацанской кампании был трусоватый шибзик, отчаяно пытающийся доказать свою крутизну и лютость. Он больше всех суетился, кипишился и кидал понты. Однако позорно сбегал при первом же шухере.

Говорят, одного такого Вова Путин звали.

Путин постоянно подчеркивает свое пацанское происхождение и ценности, пытается демонстрировать их во всем: от шуточек, до обоснования политических решений. Пацанскими принципами он оправдывает и свои агрессивные войны: «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым».

Нарочитость с которой Путин пытается показать свою пацанскую крутизну выдает его глубокие комплексы и неуверенность в себе. Стремясь доказать всем, что он крутее всех крутых, Путин демонстрирует брутальное насилие и жестокость. Однако, в случае реальной опасности, он трусит, проявляет слабость и беспомощность (как было во время путча Пригожина).

Западным лидерам давно пора понять, что не надо бояться давить Путина. Он сам вас сильнее боится. Столкнувшись с реальной угрозой для собственной шкуры, он быстро забудет дерзкое «слово пацана» и сбежит, не дожидаясь, пока появится его «кровь на асфальте».

Игорь Эйдман, t.me

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