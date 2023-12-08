Китай решил занять 80% автомобильного рынка России в 2024 году 3 8.12.2023, 12:17

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Наибольший объем продаж планирует достичь Chery.

Китайские автоконцерны собираются в 2024 году продать почти 1,2 млн новых легковых автомобилей в России. Такие данные собрало профессиональное сообщество «Автомаркетолог» на основе опроса дистрибуторов, дилеров китайских марок и штаб-квартир автопроизводителей в Китае, сообщают «Ведомости».

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов и глава «Автомаркетолога» Олег Мосеев сомневаются, что китайские компании достигнут заявленных значений. По их оценкам, в следующем году российским покупателям предложат 750 000 — 800 000 новых автомобилей из КНР. Однако если Китай выполнит свои планы и поставит заявленные 1,2 млн автомобилей, то займет 80% рынка: максимальный прогноз «Автостата» на будущий год предполагает продажу в России 1,48 млн новых легковых машин.

Наибольший объем продаж планирует достичь Chery: 200 000 автомобилей. На втором месте Changan с планом в 180 000 машин, за ними следуют Haval (150 000 единиц) и Geely (110 000 штук). Exeed и Omoda, суббренды Chery, планируют продать по 60 000 автомобилей каждый.

Из первой пятерки автопроизводителей только Haval имеет локальное производство в России. Завод в Тульской области может выпускать до 80 000 машин в год. В начале 2024 года планируется запуск предприятия по производству двигателей.

Экспансия китайских марок началась в 2022 году, когда после начала войны в Украине российский рынок испытывал острый дефицит автомобилей. Еще в феврале 2022 года доля китайских автобрендов составляла 9%, а в ноябре уже достигла 31%. Продажи китайских автомобилей продолжают расти, их доля на рынке в ноябре 2023 года уже достигла 58%. Средневзвешенная цена нового автомобиля китайской марки выросла на 18% до 3,14 миллиона российских рублей.

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