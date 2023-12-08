Беларусь будет поставлять российским оккупантам тяжелые беспилотники? 8 8.12.2023, 12:44

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И, возможно, боеприпасы.

На одном из российских милитаристских ресурсов появилась новость о заинтересованности в покупке белорусского тяжелого БПЛА «Буревестник-МК». Беспилотник способен выполнять как ударные, так и разведывательные задачи.

«Есть все основания полагать, что в скором времени мы сможем увидеть, как белорусский «Буревестник» вносит свой вклад в победу», — говорят Z-пропагандисты.

Авторы считают, что Беларусь может «с легкостью нарастить производство и обеспечить боеприпасами БПЛА» российcких оккупантов в Украине.

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