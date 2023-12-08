Президент Литвы поручил проверить выдачу паспортов детям Абрамовича 4 8.12.2023, 12:59

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Документы могут забрать по закону о санкциях против РФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа поручил провести расследование в связи с появлением публикаций о наличии литовского гражданства у детей олигарха Романа Абрамовича. Как сообщает LRT, он подтвердил, что гражданство предоставлено законно, однако попросил проверить, способствовал ли этот факт нарушению законов о санкциях против России.

«Гражданство было предоставлено в соответствии с действующим законодательством. Да, нам нужно проверить, насколько правильно оно было предоставлено. И нам нужно оценить, участвовали ли эти конкретные лица, например, в механизме осуществления санкций ЕС в отношении Росси. Возможно, они мешали или как-то иначе способствовали нарушению режима санкций», — добавил глава государства.

По его словам, если это подтвердится, будет необходимо «искать возможности принять меры в соответствии с другими законами Литвы».

Данные, полученные в ходе международного журналистского расследования Cyprus Confidential свидетельствуют, что сын Абрамовича Аркадий и дочь Анна получили литовское гражданство. Среди попавших к журналистам документов оказалась фотография паспорта сына миллиардера, а также номер литовского паспорта его дочери.

«Дети господина Абрамовича, как и все другие потомки литовских евреев, подвергшихся гонениям, имеют абсолютно законное право на гражданство. То, что правительство Литвы не упомянуло об этом контексте, вводит в заблуждение и постыдно», — заявила в ответ на запрос Bloomberg представитель миллиардера.

Министерство внутренних дел Литвы уже пообещало принять законодательные изменения, чтобы литовский паспорт не использовался как средство обхода санкций. Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что уже подготовлены соответствующие изменения в Закон о гражданстве. Миграционный департамент пересмотрит список лиц и субъектов, к которым применяются санкции ЕС, и проверит, не являются ли члены семей санкционированных лиц гражданами Литвы.

Тем не менее, заявил Науседа, изменения законодательства в ответ на единичный случай не являются признаком правового государства, и такие инициативы не должны становиться «массовой практикой». «Не очень хорошо начинать менять наши законы, направляя их на конкретный случай, конкретных лиц», — сказал президент.

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