Поляки через неправительственные организации передали на помощь украинцам более 10 млрд злотых 2 8.12.2023, 13:43

И готовы помогать дальше.

Поляки через неправительственные организации Республики Польша передали на помощь украинцам более 10 млрд злотых и готовы оказывать помощь и дальше.

Об этом заявил вице-президент Конфедерации неправительственных инициатив Республики Польша Камиль Рыбиковский, сообщает «Укрінформ».

Он представил отчет Сообщества ассоциационной конфедерации неправительственных инициатив Республики Польша.

«По данным Польского экономического института, поляки, переводившие средства неправительственным организациям для помощи украинцам, передали таким образом более 10 млрд злотых. Это больше, чем на другие благотворительные цели за целый год. Мы готовы помогать и дальше», - сказал Рыбиковский.

Он рассказал, что помощь украинцам, переехавшим в Польшу после начала полномасштабного вторжения России, оказывали психолого-правовые, гуманитарные, церковные, скаутские и спортивные организации. Правовую помощь украинцам в Польше оказывал ряд правозащитных неправительственных организаций.

Помощь, оказываемая украинским беженцам гуманитарными организациями, действующими в Польше, оценивается по меньшей мере в 440 000 000 злотых.

В отчете говорится, что украинцев также поддерживают большинство религиозных и церковных учреждений Польши.

«Полномасштабная война в Украине привела к беспрецедентно быстрому объединению польского гражданского общества вокруг этой трагедии и эффективного сотрудничества НПО с органами местного самоуправления и другими сторонами для своевременных, действенных и скоординированных решений по вопросам грузовой и пассажирской логистики, медицинской и психологической помощи, сотрудничеству с соответствующими партнерами в Украине. Поляки как граждане продемонстрировали широкую солидарность и готовность помогать украинцам», - отмечают авторы отчета.

По данным отчета, в Польше находятся 1,47 млн украинцев, из которых около 90% – женщины и дети.

Количество активных PESEL номеров – документов, подтверждающих предоставление украинцам временной защиты в Польше, составляет 967 617. В польских образовательных учреждениях учатся 180 тыс. украинских детей.

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