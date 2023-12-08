На заповедном озере под Борисовом из-под льда вытащили щуку весом почти восемь килограммов 1 8.12.2023, 14:03

Рыбак раскрыл, на что ловил «монстра».

Белорусы уже хвастаются завидными трофеями с зимней рыбалки. Так, в Березинском заповеднике рыбак поймал щуку под восемь кило — фото улова появилось в Instagram-группе «Рыбалка в Беларуси».

Здоровенную щуку выловили на озере Палик в Борисовском районе. По словам рыбака, она весит 7,7 кг. Поймали рыбину на жерлицу на глубине 2 м, живец — карась.

В комментариях напомнили, что рыбалка на этом озере платная: оно находится на территории Березинского биосферного заповедника.

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