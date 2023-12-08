Как арабы Путина унизили Вадим Денисенко

8.12.2023, 14:01

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Вот и открылась тайна вызова главы РФ на ковер к саудитам.

Вот и приоткрылся занавес того, а о чем же Путин говорил с саудитами и Эмиратами.

Россия пообещала открыть больше данных о производстве, переработке и экспорте нефти, пишет Reuters.

Все это произошло на фоне рекордного роста доходов российского бюджета от нефти в течение августа-октября (информации за ноябрь еще нет).

Проще говоря, на Ближнем Востоке не уверены, что Россия честно ведет игру с ОПЕК по сокращению добычи. Визит Путина – это не победный визит, а визит-объяснение. Судя по всему, встреча стала возможной только после того, как Путин согласился на раскрытие информации.

С другой стороны, этот визит – это визит-предупреждение. Арабы, в присущей им манере, объясняют, что нас (арабов) не нужно обманывать. А кортежи и участки под церкви – это антураж.

Как результат, стороны, судя по всему, договорились о том, что одни покажут все данные, а другие сделали вид, что ничего не произошло (хотя стоит, как минимум, обратить внимание на то, что Россия потеснила саудитов с первого места по поставке нефти в Китай, например).

Что нам от этого? Пока ничего. Но в перспективе, учитывая желание саудитов (хоть и испорченное нашей слишком резкой позицией по Израилю) стать посредниками в конфликте с РФ, эта история может стать для нас очень важной. Ведь, за обещаниями, пойдет неминуемая ложь России и ее манипуляция со статистикой пригодится нам. Просто к этому нужно готовиться и понимать: ложь откроется примерно в течение следующего полугода. Поэтому ближневосточный вектор становится одним из самых важных для нас. Главное быть готовым к большой игре. А не стоять в стороне.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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