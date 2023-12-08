Правила переноса отметки о техосмотре изменились в Беларуси 8.12.2023, 14:10

«Белтехосмотр» ввел новую практику.

Отметку о техосмотре при смене собственника авто будут переносить по новым правилам в Беларуси. Как пишет av.by, подобная возможность появилась у белорусов с 2018 года: можно было переносить отметку о ТО в том случае, если срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении не истек. Услуга это стоила 12 рублей 90 копеек.

Однако ситуация изменилась, как пояснили в «Белтехосмотре», связано это с постановлением правительства от 20.11.2023 № 791, где был изменен пункт 25, касающийся этой практики.

Теперь перенос отметки сделают при случае смены номеров из-за потери старых регистрационных знаков, смене фамилии, адреса регистрации. В то же время при смене собственника отметка пока не переносится, поскольку в новой редакции постановления четкой формулировки по этому вопросу не содержатся.

Сейчас соответствующие службы проводят работу по интеграции баз данных и автоматизированной информационной системы. Вместе с тем «Белтехосмотр» с 6 декабря 2023 года ввел новую практику переноса отметки о прохождении ТО.

Для этого необходимо написать заявление, произвести плату за внесение измененной информации в ранее выданное разрешение, после чего соответствующие данные будут переданы в ГАИ. Стоит услуга те же 12 рублей 90 копеек.

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