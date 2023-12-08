Почему дом нужно украшать за несколько недель до Нового года? 7 8.12.2023, 14:14

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Психологи объяснили.

Новый год — это время радости, веселья и ожидания чудес. Одним из главных элементов волшебной атмосферы является украшение дома. Но почему так важно начать этот процесс задолго до самого праздника? Психологи уверяют, что это имеет большое значение для нашего настроения и эмоционального благополучия.

Британский журнал Unilad опубликовал исследование, в котором психологи однозначно высказали свое мнение об украшении дома за несколько недель до праздников.

Так, по мнению специалистов, подобные занятия вызывают повышение уровня дофамина, известного как гормон счастья, в крови. Украшение дома может быть сродни природному антидепрессанту, и не стоит откладывать его на потом.

«Это действительно создает тот неврологический сдвиг, который может привести к счастью», — подтвердила психолог Дебора Серани в комментарии Today.

Но что именно в рождественских и новогодних украшениях запускает гормоны счастья?

«Во-первых, яркий свет и цвета», — отетила Серани. По ее словам, возможно, здесь замешана хромотерапия, или цветотерапия, которая, как считается, повышает уровень энергии и увеличивает счастье.

«А может быть, дело в атмосфере — кто может удержаться от улыбки при виде впервые зажженной ёлки? Существует даже новая научная область, посвященная пониманию того, как созданное нами окружение влияет на поведение, — нейроархитектура», — рассказала специалист.

Кроме того, есть и фактор ностальгии. «Для многих из нас это волшебное время, время невинности, время радости», — отметила психолог.

То есть, если у вас есть счастливые детские воспоминания о праздниках, то вы, скорее всего, захотите как можно скорее воссоздать эти ощущения, например, развесив рождественские гирлянды.

Обратный эффект

Однако, существует и обратный эффект, обратила внимание эксперт. Если праздники вызывают плохие воспоминания из детства, то человек может ненавидеть, когда украшения появляются в магазинах задолго до праздников.

Если вы относитесь к такому типу людей, психолог и эксперт по счастью Элизабет Ломбардо дала такой совет:

«Заведите новую традицию. Будь то поездка на природу, семейный просмотр фильма, волонтерство. Это создаст новую ассоциацию».

Таким образом в следующий раз, когда наступят праздники, вы будете подсознательно связывать это время года с новыми, более счастливыми воспоминаниями.

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