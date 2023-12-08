закрыть
8 декабря 2023, пятница, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Одессе поймали агента ФСБ Мазепу

2
  • 8.12.2023, 15:21
  • 1,636
В Одессе поймали агента ФСБ Мазепу

Предатель даже успел написать заявление на вступление в «Единую Россию».

В Одессе задержали агента ФСБ РФ, который шпионил за системами ПВО и противокорабельной обороной.

Как рассказали в СБУ, предатель готовил диверсии на территории региона.

Также на деньги российских спецслужб он занимался самопиаром, так как хотел стать народным депутатом после прихода оккупантов к власти.

Задержанный разместил на нескольких одесских маршрутках политическую рекламу под видом пропаганды экологических ценностей.

Кураторы из РФ платили предателю ежемесячную зарплату в 5,5 тысячи долларов.

Завербовали мужчину в октябре этого года и дали ему позывной «Мазепа». Информацию в Москву он передавал через мессенджер и даже написал заявление о вступлении в партию «Единая Россия».

Теперь одесситу, которому сообщили подозрение по статье УК «Государственная измена», грозит пожизненный срок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский