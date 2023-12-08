В Одессе поймали агента ФСБ Мазепу

В Одессе поймали агента ФСБ Мазепу2
- 8.12.2023, 15:21
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Предатель даже успел написать заявление на вступление в «Единую Россию».
В Одессе задержали агента ФСБ РФ, который шпионил за системами ПВО и противокорабельной обороной.
Как рассказали в СБУ, предатель готовил диверсии на территории региона.
Также на деньги российских спецслужб он занимался самопиаром, так как хотел стать народным депутатом после прихода оккупантов к власти.
Задержанный разместил на нескольких одесских маршрутках политическую рекламу под видом пропаганды экологических ценностей.
Кураторы из РФ платили предателю ежемесячную зарплату в 5,5 тысячи долларов.
Завербовали мужчину в октябре этого года и дали ему позывной «Мазепа». Информацию в Москву он передавал через мессенджер и даже написал заявление о вступлении в партию «Единая Россия».
Теперь одесситу, которому сообщили подозрение по статье УК «Государственная измена», грозит пожизненный срок.