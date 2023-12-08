В Одессе поймали агента ФСБ Мазепу 2 8.12.2023, 15:21

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Предатель даже успел написать заявление на вступление в «Единую Россию».

В Одессе задержали агента ФСБ РФ, который шпионил за системами ПВО и противокорабельной обороной.

Как рассказали в СБУ, предатель готовил диверсии на территории региона.

Также на деньги российских спецслужб он занимался самопиаром, так как хотел стать народным депутатом после прихода оккупантов к власти.

Задержанный разместил на нескольких одесских маршрутках политическую рекламу под видом пропаганды экологических ценностей.

Кураторы из РФ платили предателю ежемесячную зарплату в 5,5 тысячи долларов.

Завербовали мужчину в октябре этого года и дали ему позывной «Мазепа». Информацию в Москву он передавал через мессенджер и даже написал заявление о вступлении в партию «Единая Россия».

Теперь одесситу, которому сообщили подозрение по статье УК «Государственная измена», грозит пожизненный срок.

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