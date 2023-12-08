СМИ: О передвижениях ликвидированного предателя Кивы знали всего двое 8.12.2023, 15:40

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Одна из них шифровалась до последнего.

О передвижениях и образе жизни ликвидированного предателя Украины Ильи Кивы знали всего двое, сообщает российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Некая Татьяна, по данным источника ВЧК-ОГПУ, сожительница нардепа-перебежчика. И его «камрад», которого он всем представлял, как сотрудника ФСБ, Юрий Рузанов.

Женщина шифровалась до последнего. Татьяна отрицала свою близость даже когда оперативники позвонили ей, с просьбой прибыть и опознать тело.

Сам Кива говорил всем, что его «опекает» ФСБ и 29-летний уроженец Житомирской области Юрий Рузанов всем видом и манерами дополнял этот образ.

Солдат ВСУ в прошлом (в утечках из баз данных приводится, что Юрий брал кредит в Приватбанке и указывал место службы: солдат ВСУ) везде ездил с шефом.

Сейчас Рузанов — один из главных кандидатов в подозреваемые. На момент публикации его аккаунт в «Телеграм» был удален, однако, ранее он был подписан там, как Admin. Возможно, помимо охраны, украинец помогал предателю Киве с ведением блога.

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