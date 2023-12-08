Нелегалов, которым не удалось попасть из Беларуси в Польшу, вербуют в российскую армию 1 8.12.2023, 15:47

Вербуют тех, кто после нашей страны едет на границу с Финляндией.

Мигрантов, пытающихся попасть из Беларуси в Польшу, а затем в Финляндию с территории России, вербуют в российскую армию под угрозой выдворения. Как минимум о двух таких случаях стало известно BBC и правозащитникам, работающим с беженцами.

Опрошенный журналистами мигрант из Сомали (авторы материала дали ему псевдоним Авад), прилетевший в Россию в июле этого года, утверждает, что после неудачной попытки доехать до Польши через Беларусь, попытался добраться в Финляндию из Санкт-Петербурга, но был задержан по дороге к границе с просроченной визой.

По словам Авада, в российском центре временного содержания ему и еще 11 находившимся там иностранцам предложили «поработать на государство». Общались с ними некие «люди в форме», которые предложили годовой контракт «с подготовкой и разными вариантами» и хорошей зарплатой.

Авад рассказал, что согласившихся на такое предложение привезли в лагерь на границе с Украиной. Там они отказались от контрактов, после чего им стали угрожать, а затем пообещали вернуть в центры временного содержания и выдворить из России.

О схожей попытке вербовки рассказал правозащитникам выходец из Ирака. По его словам, у него закончилась виза и он решил ехать в Финляндию и просить убежища, но его задержали. «Потом предложили на выбор: либо идти в наемники, либо – возвращение в Ирак и запрет на въезд в Россию на пять лет», – цитирует слова беженца BBC.

Согласился ли он на предложение, польской правозащитной организации Hope and Humanity не известно.

Российские власти разрешают иностранцам заключать контракты на службу в армии, упор при вербовке при этом делается на граждан соседних государств. Иностранцев, в том числе за пределами постсоветских стран, ранее вербовали также в ЧВК «Вагнер». Известен случай гибели гражданина Замбии, завербованного в эту структуру.

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