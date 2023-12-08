«Белорусский телевизор попытался изобразить, что кое-кто опять в Минске» 1 8.12.2023, 16:10

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Но не очень получилось.

Кое-кто опять исчез. Вот сделал себе большой дипломатический прорыв на дальних рубежах и сразу исчез. Ну исчез и исчез. С кем не бывает. С ним так вообще бывает регулярно. Потому что работа – не волк. Она в лес не убежит. Не о чем было бы и говорить, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Но в этот раз кое-кто не просто так исчез. В этот раз кое-кто исчез при довольно подозрительных обстоятельствах. И я не буду тебе делать никаких конспирологических выводов. Ты знаешь, с какой неприязнью я отношусь к конспирологическим выводам. Я тебе просто перескажу конспирологические факты.

Сначала кое-кто внезапно сорвался с саммита в Дубае и полетел в Китай. Хотя ничего ведь не предвещало. Не было у кое-кого никаких планов внезапно полететь в Китай. Но, что характерно, у китайского Си нашлось для этого внезапного визитера свободное время. Хотя китайскому Си кое-кто даже не как прах у его ног.

А после встречи с Си самолет кое-кого перелетел обратно в Дубай и с того времени о них обоих мы уже ничего не слышали. Хотя белорусский телевизор и попытался изобразить, что кое-кто опять в Минске. Но у белорусского телевизора не очень-то это и получилось.

Зато в Дубай внезапно полетел Путин. И, вот любопытно, что белорусский телевизор полета Путина в Дубай даже не заметил. Хотя Путин устроил свой полет так, чтобы все его видели. А белорусский телевизор не увидел. Хотя главный зритель белорусского телевизора в это самое время сам был в Дубае.

А когда Путин свое уже отлетал в Дубай к нему прямо в тот же день в Москву прилетел президент Ирана. А кое-кто все равно так с тех пор и не появился.

Вот такие у меня для тебя конспирологические факты. А конспирологических теорий у меня нету. Одно могу сказать. Вот если они все хотели не привлекать внимания к своим перемещениям, то как-то очень глупо это делали. Ну даже мое внимание привлекли. Что уж говорить о людях, которые специально обучены обращать внимание.

А с другой стороны, это же только кое-кто старался не привлекать к себе внимания, после того как сыграл в Китае в хоккей. А кое-кто известный конспиролог и специалист по заговорам с их последующим разоблачением. Так что вполне может быть, что никакие это все не конспирологические факты, а просто случайные совпадения.

А знаешь, что точно не было случайным совпадением? Соколы, которые сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.

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