Психологи обнаружили универсальный инструмент общения 8.12.2023, 16:43

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Им владеют люди разных национальностей.

Психологи из Университета штата Джорджия провели исследование, которое указывает на наличие универсальной системы общения через жесты у людей разных национальностей, пишет New Voice.

Профессор Шейда Озчалышкан вместе с коллегами из Чикагского и Корнелльского университетов сосредоточил внимание на связи между языком и мышлением у детей в возрасте от 3 до 12 лет.

Исследование включало использование жестов в разговорной ситуации и без слов (безмолвные жесты). Дети, говорившие на английском и турецком, демонстрировали различия в жестах при речи, соответствующих особенностям своего родного языка. Однако, когда дети использовали жесты и молчали, различия сокращались, и их движения становились удивительно похожими.

Интересно, что эти закономерности проявлялись уже в возрасте 3−4 лет, когда малыши начинали подражать жестикуляции, свойственной для носителей их родного языка.

Исследование также включило участие слепых взрослых, говорящих на английском и турецком, и несмотря на отсутствие визуального опыта жестов, они также проявляли схожие закономерности в жестикуляции.

Результаты указывают на возможность существования универсальной системы жестов, которая позволяет общаться, независимо от родного языка, слуха или зрения. Дальнейшие исследования будут включать в себя анализ слепых детей для определения, сохраняются ли эти закономерности с раннего возраста.

Эти открытия предоставляют уникальный взгляд на универсальные аспекты человеческого общения и могут иметь важные последствия для понимания развития языка и межкультурных взаимодействий.

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