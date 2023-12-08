В новых iPhone появится «суперкрутой» микрофон: что он будет делать 8.12.2023, 17:54

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Это будет ключевым преимуществом будущих поколений смартфонов Apple.

Компания Apple намерена серьезно обновить микрофоны в iPhone 16. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо.

В своих будущих смартфонах Apple сделает большую ставку на функции собственного генеративного ИИ вроде GPT – он будет привязан к голосовому ассистенту Siri. И чтобы Siri лучше вас слышала, айфону понадобятся особые микрофоны с лучшим соотношением сигнал/шум.

Новые микрофоны будут качественнее отсеивать голоса людей от посторонних звуков, вдобавок, они предложат улучшенную защиту от влаги. Таким образом, систему микрофонов в iPhone 16 можно будет назвать самой продвинутой за всю историю айфонов.

Аналитик говорит, что производство микрофон для iPhone 16 подорожает на 100-150%, по сравнению с iPhone 15 – и за этот апгрейд наверняка придется платить пользователям. Ранее упоминалось, что Apple просчиталась и теперь вынуждена существенно поднять цены на новые iPhone.

По данным Куо, новые функции Siri будут ключевым преимуществом iPhone 2024 года. При этом многие из них не будут работать на старых айфонах.

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