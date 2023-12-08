В Гродненской области изъято еще 13 маршруток

В Гродненской области изъято еще 13 маршруток1
- 8.12.2023, 18:28
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Лукашисты злят перевозчиков.
Сотрудниками милиции Гродненской области проводится «комплекс мероприятий», направленных на «выявление нарушений» в сфере автомобильных пассажирских перевозок.
Для этого сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями во взаимодействии с представителями Транспортной инспекции выбывают в совместные рейды и уделяют «основное внимание выявлению фактов предпринимательской деятельности», осуществляемой без специального разрешения либо без государственной регистрации.
В настоящее время в области выявлено без малого 500 различных нарушений, а за совершение наиболее грубых изъято 13 транспортных средств, судьбу которых решат судебные органы, сообщает УВД Гродно.
Кроме этого, сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями проводится работа по проверке полноты уплаты налогов со стороны пассажирских перевозчиков.