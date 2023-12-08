Китайским автоконцернам становится тесно в России 1 8.12.2023, 18:39

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И теперь вынуждены конкурировать между собой.

Китаизация российского автомобильного рынка идет слишком быстро: он захлебывается в потоке китайских машин. Китайские автопроизводители устранили острый дефицит и теперь вынуждены конкурировать между собой и даже стимулировать продажи. Прежде всего субсидировать ставки по кредитам, пишет The Moscow Times.

За год китайские автоконцерны ввезли примерно на 170 000 машин больше, чем смогли продать – такую разницу между продажами и импортом новых автомобилей (а они почти исключительно китайские) насчитал гендиректор аналитической компании «Автостат» Сергей Целиков. При этом китайцы наращивают поставки — а значит, стоки будут расти, отмечает он.

По итогам ноября доля китайских брендов в продажах новых автомобилей в России превысила 58%, и никто из аналитиков не сомневается, что скоро будет уже больше 60%. Но вот дальше их будут тормозить, считает Целиков.

Продажи планирует увеличивать «Москвич», по итогам ноября впервые попавший в топ-10 самых продаваемых брендов (он производит аналоги моделей китайского автоконцерна JAC, но считается российским), ведутся переговоры о запуске новых производств на территории России (тоже в основном китайских, в том числе под российскими брендами), да и АвтоВАЗ при поддержке властей будет бороться за долю Lada более 30%, напоминает эксперт.

Китайские автоконцерны собираются в 2024 году продать россиянам почти 1,2 млн новых легковых автомобилей, сообщило сообщество «Автомаркетолог» со ссылкой на опрос дистрибуторов, дилеров китайских марок и штаб-квартир автопроизводителей. Это соответствует 80% рынка, если он будет развиваться по самым оптимистичным прогнозам, или еще больше, если реализуется другой сценарий.

Эксперты считают планы в 1,2 млн машин слишком оптимистичными. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов и руководитель «Автомаркетолога» Олег Мосеев считают, что китайским брендам по силам продать 750–800 тысяч автомобилей. А это значит, что между ними резко вырастет конкуренция, особенно с учетом того, что авторынок замедлил рост из-за подорожания автомобилей после девальвации рубля, повышения утилизационного сбора и ключевой ставки ЦБ.

Чтобы стимулировать продажи, китайские автопроизводители вернули на российский рынок субсидируемые автокредиты. Эта практика была подзабыта после ухода из России глобальных брендов и возникновения острого дефицита машин. Субсидии китайских автопроизводителей поддерживают темп автокредитования, констатировал в последнем обзоре Центробанк. Он связывает стремительный рост доли китайских марок на рынке с «расширением модельного ряда, а также поддержкой от автопроизводителей, когда они компенсируют часть ставки банку за заемщика». В результате полная стоимость автокредитов (ПСК) «выросла умеренно (+0,6 процентного пункта, до 15,5% в III квартале с 14,9% во II квартале), несмотря на общий рост ставок», отмечает ЦБ.

В октябре китайские автопроизводители активизировали эти программы. Chery, планирующий в следующем году продать в России 200 000 автомобилей, в ноябре вместе с «Открытием Авто» запустил программу со ставками от 0,01%. Changan (план — 180 000 машин) рекламирует кредиты по такой ставке от Росбанка и «Драйвклика» и 5,5% — от ВТБ. У Haval (план — 150 000 автомобилей) заявлены ставки от 0,01 до 13,5%, а у Geely (110 000 штук) — от 2,5% в Газпромбанке. Ставку в 0,01% предлагают Donfeng и Voyah.

Практика особенно актуальная, учитывая, что банковские ставки выросли вслед за ключевой: она в конце октября была повышена до 15%, а ставки по автокредитам в ноябре устремились к 17–20%. В результате, по данным «Автостата», за ноябрь выдача кредитов на новые автомобили сократилась по сравнению с октябрем на 5% в штуках и на 12% в деньгах. А на автомобили с пробегом — на 10% в обоих сегментах. 2024 г. будет жестким для автокредитования, предупреждает эксперт аналитической компании Frank RG Станислав Суханов.

Из-за растущей конкуренции на рынке завлекать клиентов субсидированием ставок по кредитам начнут и дилеры, ожидают аналитики. По данным Frank RG, снижение средней кредитной ставки по автокредитам шло до апреля 2023 г. — в среднем до 14% на новые машины и 16% на подержанные, а в октябре — ноябре начался резкий рост. В ноябре ставки повысили более 20 банков.

В ноябре средневзвешенная коммерческая ставка составляла 15,5% для новых автомобилей (и максимальная — 20%), а для авто с пробегом — 17% (21%). В этой ситуации находятся люди, готовые брать кредиты. По оценке «Автостата», среди них много таких, кто берет кредит на 2–3 месяца, потому что дистрибуторы и дилеры дают очень хорошую скидку при продаже авто в кредит. Зачастую выгоднее получить эту скидку, заплатить проценты за 2–3 месяца и погасить кредит.

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