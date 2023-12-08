В Минске перед Новым годом налоговая проверит рестораны класса люкс 8 8.12.2023, 19:53

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Подробности.

Инспекторы МНС проверят рестораны класса люкс в Минске перед Новым годом. Как сообщили представители Министерства по налогам и сборам, проверки коснутся сектора общественного питания в целом. Проверять будут, главным образом, на предмет предоставления «сведений в части запланированных к проведению в декабре заказных мероприятиях: корпоративах, банкетах».

При этом особое вниманием налоговики намерены уделить ресторанам класса люкс. Так, в налоговом ведомстве подчеркнули: в 2023 году основное внимание уделялось предприятиям фастфуда, а вот в 2024 году «акцент в контрольной работе в сфере общественного питания будет сделан на заведениях класса «люкс».

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